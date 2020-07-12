Американец посетил «коронавирусную вечеринку» и умер

Житель американского штата Техас посетил «коронавирусную вечеринку» и умер. Об этом сообщает The New York Post.

30-летний мужчина пришел на массовое мероприятие, участники которого специально собрались вместе, чтобы проверить, заразятся ли они коронавирусом. В результате американец подхватил инфекцию и попал в больницу, где впоследствии скончался. «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий», — привела медсестра последние слова пациента.

По словам главного врача медицинского центра Джейн Эпплби (Jane Appleby) «коронавирусные вечеринки» получили распространение среди молодых людей. «Это встреча, проводимая человеком с диагностированным COVID-19. Задумка состоит в том, чтобы узнать, реален ли вирус и заразится ли им кто-нибудь», — описала она. По другим данным, такие вечеринки проводят для того, чтобы совместно выработать антитела к вирусу.

В начале июля стало известно, что американские студенты специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот, кто первым из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это «победитель» получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».

Число заразившихся продолжает расти на всей территории США. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах зафиксировано 3,2 миллиона случаев заражения и 134 тысячи летальных исходов.

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