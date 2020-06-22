Названы правила проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии коронавируса

Секс-клуб в Нью-Йорке открылся после самоизоляции и ввел новые правила для проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии. Об этом сообщает издание New York Post.

В понедельник, 22 июня, клуб Soho возобновил свою деятельность. Руководство заведения уделило большое внимание соблюдению правил безопасности, чтобы предотвратить заражение посетителей новой коронавирусной инфекцией. Администрация внимательно изучила правила группового секса, разработанные городскими властями. В них сказано, что секс-вечеринки должны проводиться в помещении с хорошей вентиляцией, а под рукой у участников должны быть санитайзеры.

Руководство клуба ввело дополнительные правила: у всех посетителей на входе проверяют температуру тела, им выдают маски и перчатки, а также сменную чистую одежду. По всему помещению расставлены санитайзеры для рук и секс-игрушек. Также клиенты должны заниматься сексом только с теми партнерами, с которыми они пришли. При этом одновременно в клубе могут находиться не больше 20 человек.

«У нас достаточно места для всех, но мы просим посетителей придерживаться правила "никаких новых интрижек", то есть приходить и наслаждаться сексом со своим партнером, наслаждаясь эксгибиционизмом и вуайеризмом», — сказано на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что жители американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пообещали местным жителям организовать масштабную оргию после выхода из введенного в стране карантина по коронавирусу. Электрик Боб и врач-сексолог Алисса решили пошутить над соседями и расклеили по району 30 листовок с приглашением на «посткоронавирусную оргию», однако желающих оказалось так много, что они решили на самом деле устроить секс-вечеринку.

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