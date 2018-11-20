На самую массовую оргию захотели собрать тысячу человек

Основательница компании Menage Life Перл Дерьере (Pearl Derriere) предпримет новую попытку устроить самую массовую оргию в истории. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Она надеется собрать на мероприятие по меньшей мере 1000 человек. Это необходимо, чтобы побить мировой рекорд, поставленный на оргии с 500 участниками, которая состоялась в Японии в 2006 году. Дата и место пока держатся в секрете.

«Не уверена, что произойдет, но точно знаю, что хочу быть частью события, которое, на мой взгляд, будет исторически монументальным для секс-позитивного сообщества», — заявила Дерьере.

До 2012 года она работала в страховой компании, затем стала танцовщицей бурлеск-шоу, а два года назад вместе со знакомым диджеем основала компанию Menage Life, которая занимается организацией эротических мероприятий. Сейчас Дерьере 29 лет, и она утверждает, что посещает оргии каждый месяц.

В июне Menage Life уже пыталась устроить массовую оргию на конференции Sin City 8 в Лас-Вегасе. Из-за постоянных переездов на нее явились только 375 человек, хотя регистрировались 1,2 тысячи. Для нового мирового рекорда не хватило 126 человек.

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