«Самая массовая оргия» провалилась

На оргию, устроенную на конференции Sin City 8 в Лас-Вегасе, пришли сотни человек, но их оказалось недостаточно, чтобы поставить новый мировой рекорд. Об этом сообщило издание Las Vegas Weekly.

Для участия в мероприятии зарегистрировались 1200 человек, однако в назначенное время явились только 375 из них. Чтобы побить рекорд, поставленный на оргии с 500 участниками, которая состоялась в Японии в 2006 году, требовалось на 126 человек больше.

Одной из причин провала могли стать постоянные переезды. Первоначально оргию планировали устроить в гостинице Embassy Suits в Лас-Вегасе, но менеджмент отеля оказался против. Ее перенесли в Музей эротического наследия, но за считанные часы до начала городские власти надавили на его руководство, и оргию снова выставили. В итоге она состоялась в секс-клубе Green Door.

«Мы не побили мировой рекорд, но нам все же удалось провести потрясающее мероприятие, особенно учитывая все обстоятельства, которые нашей команде пришлось преодолеть», — заявила компания Menage Life, организовавшая Sin City 8. Новая попытка намечена на следующий год.

В апреле сообщалось, что жители американского города Касл-Рок, штат Колорадо, обеспокоены отвратительными звуками, которые доносятся с секс-вечеринок. Полиция не вмешивается, потому что они проходят в частном доме, и за вход можно не платить.

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