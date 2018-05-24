Самая массовая оргия в мире чуть не сорвалась

Организаторам конференции Sin City 8 пришлось искать новое место для проведения самой массовой в мире оргии. Об этом сообщает издание The Blast.

Ее планировали устроить в гостинице Embassy Suits в Лас-Вегасе, но менеджмент отеля оказался против. Об этом стало известно, когда множество билетов на Sin City 8, стоимость которых включает проживание в Embassy Suits, уже распродали.

Организаторы конференции оперативно договорились о переносе оргии в Музей эротического наследия. Гости, как и планировалось, остановятся в Embassy Suits, а в музей их отвезут на бесплатных автобусах.

Оргия намечена на 2 июня. Устроители надеются, что в ней будут участвовать более тысячи человек. Это позволит Sin City 8 побить рекорд, поставленный на оргии с 500 участниками, которая состоялась в Японии в 2006 году.

Музей эротического наследия открылся в Лас-Вегасе в 2008 году. Среди прочего, там можно увидеть самый большой в мире эротический велосипед и автоэротический стул. Отдельные экспозиции посвящены «Звездным войнам» и Третьему рейху.

В апреле сообщалось, что жители американского города Касл-Рок, штат Колорадо, обеспокоены отвратительными звуками, которые доносятся с секс-вечеринок. Полиция не вмешивается, потому что они проходят в частном доме, и за вход можно не платить.

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