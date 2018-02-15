Маск пришел на секс-вечеринку в цепях и встретил полуголого создателя Google

Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск явился на секс-вечеринку инвестиционной компании Draper Fisher Jurvetson в наряде с цепями и серебряными шипами, покрывающими его с ног до головы. Об этом сообщает издание Page Six.

Описание вечеринки, которая состоялась в 2017 году, приводится в книге Эмили Чан Brotopia. Помимо Маска, в ней участвовали другие предприниматели из Кремниевой долины, в том числе один из основателей Google Сергей Брин, который пришел в безрукавке на голое тело.

Чан уже упоминала эту вечеринку в статье, опубликованной в журнале Vanity Fair в январе. Среди прочего, там описывался неназванный венчурный инвестор в костюме зайчика, который слонялся среди гостей с пакетом экстази.

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Представитель Илона Маска сообщил Page Six, что миллиардер заглянул на вечеринку только на пару часов. «Ему показалось, что это костюмированный корпоратив, а не "секс-вечеринка"», — пояснил он.

После публикации в Vanity Fair Маск лично рассказал журналу Wired о своих впечатлениях. «Та вечеринка DFJ была скучной и корпоративной, никакого секса и наготы, — утверждает он. — Меня весь вечер донимали предприниматели, в которых инвестировала DFJ, так что около часа ночи я пошел спать. Не произошло совершенно ничего, о чем стоило бы писать. Забавнее всего была игрушечная ракета, которую Стив запустил около полуночи».

46-летний бизнесмен Илон Маск был одним из основателей платежной системы PayPal. Он возглавляет компанию Tesla Motors, производящую электромобили, и фирму SpaceX, разрабатывающую ракеты и космические корабли. Его состояние оценивается в 16,6 миллиарда долларов.

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