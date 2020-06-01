Влюбленные заскучали на карантине и организовали масштабную оргию

Жители американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пообещали местным жителям организовать масштабную оргию после выхода из введенного в стране карантина по коронавирусу. Об этом сообщает газета New York Post.

Электрик Боб и врач-сексолог Алисса решили повеселить соседей и расклеили по району 30 листовок с приглашением на «посткоронавирусную оргию». В объявлении пара указала электронную почту и призвала всех желающих подать заявку. Несмотря на шуточный подтекст и картинку с супергероями из известных фильмов, многие люди восприняли приглашение всерьез.

Заскучавшие на карантине авторы объявления никогда не участвовали в оргиях, но теперь они чувствуют себя обязанными организовать нечто подобное. «Это будет для нас новый опыт, но мы к нему готовы», — признается 29-летняя бисексуалка Алисса. «Я считаю себя гетеросексуальным, но я не боюсь попробовать что-то новое», — утверждает 25-летний Боб.

«Возможно, это выглядит странно — вот так публично рекламировать групповой секс, но изначально мы всего лишь хотели повеселить соседей», — подчеркивают они. Пара удивилась, когда получила такой большой отклик на свое шуточное объявление. О своем желании поучаствовать в оргии писали даже жители других штатов. В результате на почту Алиссы и Боба пришло около 80 писем.

После того как карантин отменят, американцы планируют устроить оргию в своей квартире. «Несмотря на масштабы будущего мероприятия, мы обязательно все организуем, — говорит Боб. — Мы не знаем, каким будет наше будущее, но мы хотим иметь на него планы».

27 марта сообщалось, что в испанском городе Барселона задержали участников оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер. К приходу полиции в квартире собрались около 30 мужчин, которые не скрывали своего желания поучаствовать в групповом сексе.

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