Пожилые американцы устроили оргию в лесу и поплатились

Полиция американского штата Коннектикут задержала шесть человек, устроивших оргию в лесу. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, пять мужчин и одну женщину в возрасте от 62 до 85 лет задержали на территории заповедной зоны Фэрфилд на юго-западе штата. Полиция обнаружила в интернете объявление, в котором экологический заповедник Грейс Ричардсон рекламировался как место для интимных встреч.

Полицейские арестовали 67-летнего Дэниэла Доббинса, 62-летнего Отто Д. Уильямса, 75-летнего Чарльза Л. Ардито, 62-летнего Джона Линарца, 82-летнего Ричарда Батлера и его жену, 85-летнюю Джойс Батлер, отмечает NY Post. Всех участников оргии обвинили в нарушении общественного порядка. Позже их отпустили до суда.

Также выяснилось, что одного из участников оргии — Дэниэла Доббинса — ранее арестовывали по делу о публичном обнажении. Тогда он заявил, что ходит без одежды по рекомендации врача.

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