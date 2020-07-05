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Появилась новая версия о происхождении коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон усомнился в китайском происхождении коронавируса нового типа. Такое мнение он выразил в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, SARS-CoV-2 не вышел из лаборатории в Ухане, а долгое время находился в различных точках мира в спящем состоянии. «Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — объяснил эксперт.

Ученый напомнил о доказательствах более раннего существования вируса, которые приводят специалисты из разных стран. Так, испанские эпидемиологи сообщили, что новый коронавирус был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Его следы также нашли в сточных водах итальянских городов Милан и Турин в декабре 2019-го и в ноябре того же года в бразильском Флорианополисе.

Джефферсон также провел аналогии с пандемией испанского гриппа, от которого с 1918 по 1920 годы погибли до 100 миллионов человек. По его данным, от испанки в 1918-м погиб каждый третий житель Западного Самоа, хотя у населения не было никаких контактов с окружающим миром. «Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды», — заключил он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 5 июля, в мире насчитывается более 11,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них 531 тысячи скончались, еще 6,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Перу.

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