Коронавирус поможет Европе обыграть США

Пандемия коронавируса поможет экономике Европы обыграть США за счет более привлекательного госдолга, пишет CNBC. Против Америки играют слишком большие бюджетные траты.

По данным Бюджетного управления Конгресса, к концу 2020 года объем госдолга достигнет 98 процентов ВВП по сравнению с 79 процентами годом ранее. Это может оттолкнуть инвесторов, которые посчитают вложения в казначейские облигации слишком рискованными, несмотря на закрепившуюся за ними репутацию инструмента с эталонной надежностью.

По словам главного экономиста старейшего немецкого банка Berenberg Хольгера Шмидинга, из-за повышенных расходов правительства на меры по борьбе с коронавирусом госдолг США растет гораздо более высокими темпами по сравнению с аналогичными показателями в европейских странах. Из-за этого многие потенциальные покупатели могут сделать выбор в пользу европейских бумаг. Это, в свою очередь, приведет к тому, что правительства смогут привлекать заемные средства под еще более низкие проценты, хотя в настоящий момент ставки в евро уже ниже, чем в долларах.

Риск серьезного долгового кризиса в Европе в обозримом будущем экономисты оценивают как низкий. В пользу европейских стран играет общая программа помощи на уровне Евросоюза, в рамках которой будут выпущены облигации на 750 миллиардов евро — в дополнение к программе количественного смягчения Европейского центробанка (ЕЦБ), предусматривающей скупку государственных и корпоративных облигаций на 1,3 триллиона евро. В классическом виде бумаги должны приобретаться у банков, которые уже владеют ими в инвестиционных целях, однако в данном случае объем настолько велик, что правительствам придется довыпускать долг, чтобы транзитом через банки продать бумаги ЕЦБ.

Облигации по общеевропейской программе будут выпускаться Еврокомиссией, что будет прецедентом, учитывая объем привлекаемых средств. До сих пор орган, играющий роль единого правительства на уровне ЕС, эмитировал бумаги только под конкретные цели, например, для финансирования программ помощи развивающимся странам и регионам.