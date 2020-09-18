Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран

Уровень российского госдолга на протяжении многих лет является объектом зависти других стран. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей колонке для РБК.

Госдолг в прошлом году составлял около 13,5 триллиона рублей (12,3 процента ВВП), его увеличение до 21 процента ВВП Кудрин назвал некритичным для экономики страны. «После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран», — добавил он.

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Россия снижала в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства, отметил глава Счетной палаты.

К концу 2023 года уровень российского госдолга достигнет 21,3 процента ВВП (28,3 триллиона рублей). Такие параметры указаны в проекте федерального бюджета. В 2020 году он вырастет до 19 процентов ВВП (20,3 триллиона рублей), в 2021-м — до 20,3 процента (23,5 триллиона), в 2022-м — до 20,8 процента (25,8 триллиона).

Ранее стало известно, что госдолг США может превысить размер экономики в следующем году, впервые после Второй мировой войны. В текущем году, по оценкам аналитиков, он составит 98 процентов ВВП.