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Кудрин усомнился в росте экономики России

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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудин усомнился в быстром росте экономики России в ближайшие годы. По его мнению, базовый прогноз Минэкономразвития по росту ВВП слишком оптимистичный. Об этом он написал в колонке на сайте РБК.

Министерство экономического развития предсказало рост ВВП России в 2021-м, 2022-м и 2023-м годах на уровне 3,3, 3,4 и 3 процентов соответственно. По мнению Кудрина, если в 2021 году будет работать эффект отскока, то прогноз на 2022-2023 года слишком позитивный.

Глава Счетной палаты пояснил, что хотя страна и справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, намного лучше, чем ожидалось, такие темы роста еще предстоит «заработать».

Весной 2020 года Кудрин говорил, что, согласно умеренному прогнозу, падение ВВП России в 2020 году составит от 3 до 5 процентов. Минэкономразвития ждет, что показатель сократится на 3,9 процента.

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