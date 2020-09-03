Госдолг США превысит размер экономики

Госдолг США может превысить размер экономики в следующем году, впервые после Второй мировой войны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Бюджетного управления Конгресса США.

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По оценкам ведомства, госдолг будет равен 100 процентам годового ВВП (или больше) уже в новом финансовом году, который начинается в октябре. Причина этого — большие бюджетные расходы на программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В 2023 году долг способен достичь 107 процентов ВВП, предупреждают в управлении Конгресса.

В текущем году, по оценкам организации, он составит 98 процентов ВВП, что тоже будет максимумом со времен Второй мировой войны. Дефицит федерального бюджета, по прогнозам, будет 3,3 триллиона долларов в нынешнем году (втрое больше, чем в 2019 году).

В июне госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. В марте этого года американские власти решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.