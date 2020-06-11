Госдолг США рекордно вырос

Госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. Он вырос на триллион долларов за месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов.

Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и с отсрочками налоговых выплат, отмечает Минфин страны. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, заимствования выросли на шесть триллионов. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг может увеличиться до 131,1 процента ВВП в 2020 году.

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В начале апреля Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики общим объемом в 2,3 триллиона долларов. 24 апреля законопроект о дополнительном пакете мер в размере почти 500 миллиардов долларов был подписан Трампом.

Дефицит бюджета страны увеличился до 1,9 триллиона долларов за восемь месяцев фискального года. Это рекордный показатель с 2009-го, тогда его размер составлял 1,4 триллиона долларов.

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