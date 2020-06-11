Дефицит бюджета США рекордно вырос

Дефицит бюджета США вырос до 1,9 триллиона долларов за восемь месяцев фискального года, следует из данных Минфина страны. Это рекордный показатель с 2009-го, когда его размер составил 1,4 триллиона долларов, пишет The Hill.

В мае показатель достиг почти 399 миллиардов долларов, что на 92 процента выше аналогичного периода прошлого года (207,7 миллиарда долларов). В апреле 2020-го дефицит бюджета составлял 738 миллиардов долларов. В мае доходы рухнули на 25 процентов — до 173,8 миллиарда долларов, а расходы подскочили на 30 процентов, достигнув 572,6 миллиарда долларов.

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Рост заимствований в последние месяцы произошел из-за пандемии коронавируса. Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что дефицит за год, вероятно, приблизится к четырем триллионам долларов.

Экономика США вступила в рецессию с февраля, когда произошло снижение экономической активности из-за кризиса. До этого она росла на протяжении 11 лет. В первом квартале ВВП страны упал на 4,8 процента. Федеральная резервная система прогнозирует экономический спад в США на 6,5 процента в 2020 году.

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