Легендарный американский миллиардер сделал ставку на Японию

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффетта приобрела чуть более пяти процентов акций пяти крупнейших японских компаний, пишет CNBC.

Баффет купил ценные бумаги Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. и Sumitomo Corporation. Совокупная стоимость акций оценивается примерно в 6,25 миллиарда долларов. Эти компании играют большую роль в экономике Японии, имея дело с широким спектром отраслей, включая энергетику, технологии и производство.

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Berkshire сделала ставку на японский рынок и заявляет, что может увеличить свою долю в любой из компаний до 9,9 процента. Акции предприятий подскочили на фоне этих заявлений в диапазоне с 4 до 10 процентов. Инвестиции помогут снизить зависимость компании Баффета от экономики США, которая значительно сократилась из-за пандемии, считают эксперты.

Падение ВВП страны во втором квартале составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте нынешнего года власти США решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.