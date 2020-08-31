Билл Гейтс испек торт ко дню рождения известного миллиардера c его портретом

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс испек торт ко дню рождения известного американского миллиардера, главы инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета c его портретом. Он опубликовал видео приготовления десерта на своей странице в Twitter.

«С 90-летием, Уоррен!», — подписал Гейтс. На кадрах он готовит бисквиты и крем, после чего показывает торт с портретом Баффета. В конце ролика миллиардер отрезал кусочек торта, рядом с ним на столе выполнена поздравительная надпись из крошек печенья.

Уоррен Баффет входит в десятку богатейших людей планеты. В апреле его состояние оценили в 67,5 миллиарда долларов. Билл Гейтс занимает в этом списке вторую строчку, его состояние оценивается в 98 миллиардов долларов.