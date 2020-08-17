Легендарный американский миллиардер отказался верить в экономику США

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акции золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Кроме того, Баффет отказался верить в экономику США, продав часть акций банков страны. Berkshire Hathaway снизил долю в JPMorgan более чем на 60 процентов, в PNC Bank — на 42 процента, в Wells Fargo — на 27 процентов, в Bank of New York Mellon — на 9.

Миллиардер ранее критиковал золото как инвестицию, говоря, что оно «бесполезно», а металл не может сравниться с «американским характером», пишет MarketWatch. Сделки Баффета, возможно, сигнализируют об изменении его взглядов на рынок, отмечают экономисты. Они уверены, что он «сделал ставку против США, потому что снизил долю в банках, которые являются основой кредитной экономики страны».

Популярность золота, дорожавшего с начала весны, объясняется пандемией коронавируса и финансовым кризисом. В ближайшие несколько лет, по прогнозам аналитиков, цена на него может подскочить по крайней мере вдвое — с двух до четырех тысяч долларов за унцию. На момент публикации золото стоило 1959 долларов за унцию.