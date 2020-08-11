Стоимости золота пообещали двойной рост

В ближайшие несколько лет, по обещаниям аналитиков, цена золота может подскочить по крайней мере вдвое — до четырех тысяч долларов за унцию, сообщает CNBC. Однако специалисты видят по крайней мере два фактора, которые могут затормозить рост стоимости драгоценного металла.

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Речь идет о возможном появлении вакцины от коронавируса и будущих выборах президента в США, которые состоятся осенью. По данным исследовательской компании Third Bridge Group, после выборов цены на золото могут упасть ниже отметки 1600 долларов, а в следующем году снова вырастут. С другой стороны, может повториться ситуация 2016 года, когда после победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, инвесторы обратились к активам-убежищам, из золото выросло на пять процентов.

В начале августа цена на золото побила исторический рекорд, превысив две тысячи долларов за унцию. Цены пошли вверх на фоне самого сильного ежемесячного падения доллара за последние три года. По состоянию на понедельник, 10 августа, унция стоит 2,030 тысячи долларов за унцию, драгиценный металл потерял 0,18 процента на фоне укрепления курса доллара, указывает Reuters. Аналитики полагают, что в будущем стоимость продолжит расти, поскольку именно в золотое инвесторы сейчас видят так называемую тихую гавань.