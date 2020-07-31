Золото установило новый рекорд после того, как цены на него достигли самой высокой отметки в истории, пишет Bloomberg.

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Июль стал лучшим месяцем для драгоценного металла за последние четыре года. В течение месяца спотовые цены взлетели на 10 процентов. В пятницу, 31 июля, драгоценный металл торгуется в Сингапуре по цене 1968,79 доллара за унцию. За 2020 год золото подорожало на 30 процентов и еще не исчерпало свои возможности для роста, отмечают аналитики. Собственный рекорд установили и цены на серебро, которые в июле прибавили 30 процентов, что стало самым высоким показателем с 1979 года.

Цены на золото побили исторический рекорд 27 июля, когда стоимость металла взлетела до 1911,7 доллара за унцию. После этого цены на золото продолжили расти.

Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов. Цены на драгоценный металл подстегиваются в 2020 году пандемией коронавируса. Другим фактором, способствующим его удорожанию, стала финансовая политика властей США, считают в одном из главных инвестиционных банков мира Goldman Sachs. Она вызывает у инвесторов опасения и заставляет их активно скупать золото.