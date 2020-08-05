Цена на золото установила исторический рекорд

Октябрьские фьючерсы на золото впервые в истории превысили отметку в 2000 долларов за унцию, установив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи Comex.

Стоимость драгоценного металла показала рекордный рост на фоне самого сильного ежемесячного падения доллара за последние три года. Аналитики полагают, что цены на драгоценный металл еще не исчерпали возможности для роста и продолжат подниматься. В Bank of America предсказывают, что в ближайшие 1,5 года золото прибавит в цене еще около 50 процентов и поднимется до 3000 долларов за унцию, пишет Market Watch.

Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов. Цены на него в 2020 году активно растут из-за пандемии коронавируса и дестабилизации мировой экономики. Июль стал лучшим месяцем для золота за последние четыре года. Стоимость металла за этот период увеличилась на 10 процентов. В целом в 2020 году актив подорожал примерно на 30 процентов.