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Золото рекордно подорожало

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Фото: Baz Ratner / Reuters

Фьючерсы на золото с поставкой в 2021 году установили исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже Comex.

Стоимость контракта в пятницу, 31 июля, пробила отметку в 2000 долларов за унцию. Отметку в 2000 долларов также преодолели декабрьские фьючерсы.

Июль стал лучшим месяцем для драгоценного металла за последние четыре года. Стоимость золота за этот период повысилась на 10 процентов. В понедельник, 27 июля, его цена обновила исторический максимум, когда августовский фьючерс преодолел 1911,6 доллара за унцию. В целом, в 2020 году актив уже подорожал на 30 процентов.

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