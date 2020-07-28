Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США. Об этом сообщает CNBC.

Гейтс назвал безумием интервал времени между взятием анализов на коронавирус и получением результатов, что в США обычно занимает более 48 часов. По его мнению, в таком случае проведенный тест — пустая трата времени и ресурсов. Он подчеркнул, что никто не должен платить за метод диагностики, когда результаты приходят в течение семи дней, так как люди в это время продолжают инфицировать других.

В июне Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием. «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Кроме того, видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении уничтожить 15 процентов жителей Земли, набрал миллионы просмотров в YouTube.

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