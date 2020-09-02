Каждого американца предложили сделать миллионером

Миллиардер и председатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман придумал, как решить проблему имущественного неравенства в США. Он предлагает выделять из бюджета каждому американцу при рождении 6750 долларов. Идея Экмана приводится в отчете организации за первое полугодие 2020 года.

Экман считает нужным вложить деньги в корзину индексных фондов. Воспользоваться накоплениями можно будет только при выходе на пенсию. При сохранении нынешнего уровня рождаемости такая программа будет обходиться государству в 26 миллиардов долларов в год, подсчитал Экман. Учитывая среднюю доходность в восемь процентов годовых, через 65 лет каждый американец получит миллион долларов, уверен миллиардер.

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По мнению Экмана, такая программа также будет стимулировать повышение финансовой грамотности населения и даст возможность всем американцам сделать вклад в развитие капитализма.

Бизнесмен увеличил стоимость портфеля Pershing Square в первом квартале нынешнего года на 20 миллионов долларов. В разгар пандемии он докупил бумаги Berkshire Hathaway, сети отелей Hilton, девелоперской компании Howard Hughes, ретейлера Lowe's, Restaurant Brands и сети кофеен Starbucks.

ВВП США во втором квартале упал на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте нынешнего года власти страны решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.