С начала 2020 года российские богачи потеряли миллиарды долларов. Их совокупное состояние снизилось на 16,7 миллиарда, подсчитало агентство РИА Новости, опираясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Всего в рейтинге значится 500 человек, 23 из них — россияне. Несмотря на общие потери, большинству (13 миллиардерам) удалось с начала года нарастить свои капиталы. Богатейшим из россиян в списке BBI остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин: его состояние сократилось на 1,54 миллиарда долларов и сейчас составляет 26,5 миллиарда. На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 19,6 миллиарда долларов (минус 4,96 миллиарда). Тройку замыкает бенефициар НЛМК Владимир Лисин: размер его активов уменьшился на 1,81 миллиарда долларов и составляет 19,6 миллиарда.

К числу тех, кто в этом году смог нарастить состояние, относится Алишер Усманов, чей капитал вырос до 18,6 миллиарда долларов (плюс 2,29 миллиарда). Бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года разбогател на 698 миллионов долларов, теперь его состояние оценивается в 16,1 миллиарда долларов. Виктор Вексельберг, владеющий «Реновой», увеличил состояние на 160 миллионов долларов — до 15 миллиардов, а основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов увеличил свое состояние на 107 миллионов долларов.