Кудрин призвал правительство помочь бедным

Накопленных на данный момент в России резервов хватит, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Об этом в статье для РБК написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он призвал расширить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который является главной «кубышкой» правительства, но используется крайне консервативно.

По мнению главы ведомства, следует иметь в виду пример прохождения кризиса 2008-2009 годов. Тогда, напомнил Кудрин, за год размер фонда сократился с 4 триллионов рублей до 1,8 триллиона.

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В нынешний кризис объем ФНБ даже увеличился, а по итогам года ожидается расходование всего 350 миллиардов рублей. В частности, в минувшем августе на финансирование дефицита бюджета направлено только 3,6 миллиарда рублей.

Возвращение в экономику сотен миллиардов рублей смогло бы многим помочь, в том числе, подчеркнул Кудрин, не допустить роста доли бедного населения и ликвидации предприятий.

На 1 сентября 2020 года объем ФНБ составляет 13,257 триллиона рублей, при этом объем ликвидных активов (средств на банковских счетах в Центробанке) составляет 8,91 триллиона. В начале года в фонде находилось 7,8 триллиона рублей.

17 сентября правительство представило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023 годов. В нем, в частности, предложено сократить траты на дорогие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, на образование и демографические проекты, а также на выплату пенсий. Дефицит бюджета предлагается компенсировать за счет роста госдолга и увеличения налогов.