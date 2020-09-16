МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

В МИД России заявили, что в настоящее время рано говорить о конкретных сроках открытия границ Европы для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что угроза коронавирусной инфекции еще не преодолена. В ведомстве подчеркнули, что для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, необходимо сохранять осторожность и бдительность.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — отметили в министерстве.

Ранее Европа снова отказалась открыть границы для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. На заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, — Россия в него не вошла.

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Предполагается, что перечень будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».