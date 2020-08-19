В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений из-за пандемии. Об этом пишет «Вестник АТОР».

В штаб-квартире ЕС подчеркивают, что закрытие границ и ограничение на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока. Поэтому обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.

Подобная схема, к примеру, заработает с 19 августа в Исландии — согласно новым условиям, все приезжие обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на наличие инфекции. «Первый скрининг проводится сразу по прилете, второй — на четвертый-пятый день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию», — указано в тексте.

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Отмечается, что новым методом заинтересовались в Великобритании. На практике он подразумевает более лояльный подход к странам с отдельными вспышками заболевания — будет разрешено посещать районы, не охваченные инфекцией, — а также более быстрый выход из карантина и продолжение путешествия.

11 августа постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца лета 2020 года: «Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность».

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран, России в них нет. Перечень стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

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