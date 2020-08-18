Россияне массово признались в желании уехать из страны по трем направлениям

Россияне массово признались в желании оформить визы по трем направлениям — в Италию, США и Испанию. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как уточнили аналитики, больше трети российских путешественников (35,5 процента) планируют оформить новый выездной документ в 2020 году. Среди них 13 процентов хотели бы уехать в Италию, 10 процентов — в США, а девять процентов — в Испанию.

Также желанными странами для отпуска оказались Япония, Великобритания и Австрия, визами в которые интересуются по пять процентов опрошенных. По четыре процента респондентов планируют выехать в Грецию, Францию и Финляндию, а еще восемь процентов хотят открыть шенгенскую визу, но пока не решили, в какую именно страну за ней обращаться.

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Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что у 64 процентов россиян вообще нет виз, а из-за пандемии 59 процентов обладателей разрешений на выезд в другие страны не успели ими воспользоваться до закрытия границ.

В августе стали известны условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц. Например, Австрия выдает разрешительные документы исключительно близким родственникам своих граждан или граждан ЕС.

Ранее сообщалось, что Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии. При этом в России к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц.