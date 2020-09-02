Стало известно об очередном отказе Европы открыть границы для россиян

Европа снова отказалась открыть границы для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно ТАСС от европейского дипломатического источника в Брюсселе.

Согласно его информации, на заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы — Россия в него не входила.

В перечне, как уточнил собеседник агентства, числятся, в частности, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

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19 августа сообщалось, что в Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений из-за пандемии. В штаб-квартире ЕС подчеркивают, что закрытие границ и ограничение на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока.

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран, России в них нет. Перечень стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

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