Вирусологи объяснили бессимптомное течение COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса зависит не только от особенностей организма, но и от самого возбудителя, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова передает РБК.

Вирусолог отметил, что пока сложно рассуждать о тех особенностях, которые помогают организму человека перенести COVID-19 бессимптомно. «Самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — пояснил Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что толерантность организма к коронавирусу человек получил после того, как переболел бета-коронавирусной инфекцией. Люди, переболевшие подобным типом инфекции, по ее словам, «приобрели некий иммунитет к белкам этого типа, потому что они являются главным антигеном».

Вполне ожидаемой считает тенденцию к бессимптомному течению COVID-19 научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что человек может приобрести толерантность к любому вирусу при отсутствии некоторых рецепторов.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что бессимптомное течение коронавируса можно распознать только с помощью теста на инфекцию. В том случае, если человек уже болел коронавирусной инфекцией, ему необходимо сдать тест на антитела. Он также сказал, что при бессимптомном течении коронавируса не бывает долгосрочных последствий — к примеру, миокардита и выпадения волос.