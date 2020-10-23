Комендантский час обошелся Франции в миллиарды евро

Введение комендантского часа из-за пандемии коронавируса обойдется экономике Франции более чем в два миллиарда евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что речь идет о комендантском часе в 56 департаментах в течение шести недель. Министр добавил, что у французов нет повода для беспокойства. Власти выделили девять миллиардов евро, из них шесть миллиардов уже потрачены, сказал Ле Мэр. По его оценкам, страна сможет восстановить свои экономические показатели в 2022 году.

В середине октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Французский лидер отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. Политик сообщил, что будет введен комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00.

Коронавирус распространяется во Франции быстрее, чем весной, заявил 23 октября ведущий эпидемиолог страны Антуан Фонтане.