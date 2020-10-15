Доктор Мясников объяснил странные действия политиков для борьбы с коронавирусом

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников порассуждал о действиях президента Франции Эммануэля Макрона из-за коронавируса. В Telegram-канале он посчитал политиков заложниками ситуации и объяснил их странные действия.

В некоторых районах Франции ввели комендантский час для борьбы с распространением вируса, что удивило специалиста. «Выглядит странно, так как вирус не приходит ночью, это же не вампиры в конце концов!» — отметил доктор.

Он посчитал, что Макрон, как и остальные политики, являются заложниками ситуации с коронавирусом. «Вирус распространяется и будет распространяться, подчиняясь законам природы», — уверен ведущий. По словам Мясникова, в итоге это приводит к попыткам властей сделать хоть что-то.

«Что-то делать надо для того, чтобы продемонстрировать заботу о людях и активные действия! А что? Повторные карантины и закрытия добьют любую экономику», — заметил врач. Он заключил, что комендантский час в такой парадигме является подходящей мерой, так как «звучит грозно и мало кого задевает».

Ранее Александр Мясников сообщил, что пока нет достоверных фактов, указывающих на то, что домашние питомцы могут заразить хозяина коронавирусом. При этом специалист уточнил, что кошки и собаки могут заразиться новым вирусом.