Доктор Мясников назвал определяющий течение коронавируса фактор

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал фактор, который определяет течение коронавируса у человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, заболеваемость и варианты развития вируса в значительной мере зависят от генетических особенностей и предрасположений. Он отметил, что есть люди, которые даже СПИДом не заражаются, а есть те, кто раним перед обычными вирусными инфекциями. Врач также рассказал, что летальные исходы у молодых пациентов связаны с определенными мутациями в их организмах. Мясников пояснил, что в данном случае применим принцип «кому что на роду написано».

Доктор добавил, что в перспективе коронавирус выродится в банальное ОРЗ. При этом он заявил, что, помимо масочного режима, необходимо разработать и другие меры по борьбе с заболеванием.

Ранее Мясников рассказал о необычной причине болезней сердца. По его словам, пародонтит может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперт уточнил, что речь идет о воспалении окружающих тканей зуба. Врач также добавил, что пародонтит может стать причиной возникновения и онкологических заболеваний. Доктор подчеркнул, что гигиена полости рта нужна для профилактики подобных нарушений.