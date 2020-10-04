Доктор Мясников назвал самый полезный продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный продукт для правильной работы организма. Об этом сообщает ФАН.

По словам специалиста, брокколи содержит огромное количество питательных веществ, оказывающих благотворное влияние на пищеварение и иммунную систему. Кроме того, этот овощ обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Брокколи борется с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. При этом продукт содержит совсем небольшое количество натрия и калорий, а жир в нем отсутствует вовсе.

Однако при покупке этого овоща в замороженном виде специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет капусты. Так, он должен однородного цвета без коричневых или желтых вкраплений. Кроме того, консистенция размороженных овощей должна быть почти такой же, как и у свежих.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная назвала самые вредные «здоровые» продукты. По ее словам, обезжиренные продукты, которые считаются полезными для здоровья, при неправильном употреблении могут, напротив, навредить человеку. Скоромная отметила, что жиры необходимы организму, и исключать их из рациона вредно. Эксперт также добавила, что без жиров не усваивается кальций, что сводит пользу от обезжиренных молочных продуктов к нулю.