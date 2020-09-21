Названы самые полезные дешевые продукты

Шведский врач-диетолог Кристина Андерсон назвала самые полезные дешевые продукты. Ее слова приводит местная ежедневная газета Svenska Dagbladet.

Андерсон включила в список лук, поскольку он богат необходимыми для организма витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. На втором месте оказалась капуста, которая предотвращает образование раковых опухолей. При проблемах с желудком врач не советует употреблять ее в сыром виде.

Диетолог советует регулярно есть морковь, свеклу и пастернак. Помимо корнеплодов, Андерсон призывает добавлять в рацион цельнозерновую пищу, так как она нормализует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Также она напомнила о пользе картофеля, который насыщает организм и подходит почти для любого типа питания.

Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, способствующие сбросу лишнего веса. По ее словам, желающим похудеть следует чаще употреблять свежую зелень, любые виды капусты, огурцы и свеклу. Эти низкокалорийные продукты богаты полезными витаминами и микроэлементам.