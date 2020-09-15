Названы способствующие похудению овощи

Российский врач-диетолог клиники управления здоровьем Наталья Пугачева назвала овощи, способствующие сбросу лишнего веса. Ее слова приводит газета «Комсомольская правда».

По словам Пугачевой, худеющим необходимо есть достаточное количество овощей. За счет клетчатки эти продукты наполняют желудок и вызывают чувство сытости. Кроме того, овощи имеют низкую калорийность и богаты полезными для здоровья витаминами и микроэлементами.

Диетолог советует трижды в день употреблять около 300 граммов овощей. Для похудения идеально подойдет свежая зелень, к примеру, салат айсберг, латук, руккола, шпинат и сельдерей. Пугачева также призывает есть любые виды капусты: белокачанную, красную, брокколи, брюссельскую, цветную. Это низкокалорийный продукт, обеспечивающий организм витаминами и микроэлементами.

В список полезных при похудении овощей вошли огурцы. «У них тоже низкая калорийность, всего 15-16 калорий на 100 граммов, — уточняет специалист. — Высокое содержание воды и калия (естественный мочегонный эффект) позволяют не ограничивать этот овощ в рационе».

Пугачева рекомендует чаще употреблять свеклу, в которой 40-50 калорий на 100 граммов. «Свекла сырая, приготовленная и даже сок из нее повышает выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает правильную работу кишечника», — пояснила она.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова опровергла популярный миф о похудении. «Идея, что поправляются от определенных продуктов, сама по себе неверна, — заявила она. — Поправляются от переедания в целом».



