Назван самый полезный клубничный йогурт

Эксперты Роскачества провели исследование клубничного йогурта и назвали самый полезный продукт. Об этом говорится в материалах, которые поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты исследовали йогурты семи брендов: «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica и Valio. В Роскачестве отметили высокий уровень продукта «Слобода», который соответствует опережающим требованиям.

В ходе исследования специалисты выявили превышение содержания дрожжей в йогурте марок «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш». В продукте последней марки также оказалось занижено содержание белка. Недостатки обнаружили и у продуктов других брендов: в йогуртах Valio и Danon нашли следы антибиотика, в йогурте «Савушкин» занижено содержание молочнокислых микроорганизмов. Подробности исследования продукта Epica не приводятся.

В начале 2020 года «Росконтроль» провел исследование питьевого йогурта с персиком и установил, что к покупке можно рекомендовать только йогурты брендов «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня».