Назван лучший питьевой йогурт

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование питьевого йогурта с персиком. В тестировании приняла участие продукция популярных федеральных брендов: «Слобода», «Вкуснотеево», «Эковакино», «ЭкоНива», «Агуша», «ФрутоНяня» и «Асеньевская ферма». Из проверенных образцов назвали лучшие. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Тест на безопасность не прошли два образца: в йогурте «ЭкоНива» нашли бактерии группы кишечной палочки, а йогурт «Асеньевская ферма» не соответствует требованиям безопасности по содержанию дрожжей — их содержание оказалось в 13 раз выше допустимого. Продукция «Агуши», «ФрутоНяни» и «Асеньевской фермы» показалась экспертам мучнистой на вкус, а в йогурте «Эковакино» заметили привкус окисленного жира.

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К покупке рекомендованы йогурты брендов «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня».

Ранее в январе «Росконтроль» подвел итоги проверки плавленного сыра. По вкусу лучшими признали сыры Hochland и President. В марках «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки» эксперты заметили мучнистый привкус, в последнем также заметна горечь.

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