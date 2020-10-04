Мясников заступился за Малышеву

Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за коллегу по цеху Елену Малышеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хватит негативно высказываться о Елене Малышевой. То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож, — высказался он, отметив, что все это ее личное дело. — Ну а что без маски... Носить несомненно надо, но высказывания про уважаемого доктора по этому поводу говорят лишь о неадекватности авторов».

«Можно завидовать, но молча!», — резюмировал Мясников.

Ранее сообщалось, что в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. В открытой отчетности значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. После публикации расследования за Малышеву вступились телеведущий Владимир Соловьев, Василий Уткин и Ксения Собчак.

В сентябре Малышева назвала не понимающих карантин дебилами и призналась в любви к США. «Я дико извиняюсь, я люблю Америку. Очень. Поэтому то, что в ней сейчас происходит, для меня это как личная трагедия», — поделилась она. Позднее она в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы «Жить здорово!» назвала Москву и Россию «островом свободы».