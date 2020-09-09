Малышева назвала Москву и Россию островом свободы

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы «Жить здорово!» назвала Москву и Россию островом свободы. Выпуск опубликован на YouTube.

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы. Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: "Предъявите анализ на коронавирус". И все, и входите спокойно», — сказала Малышева.

Ведущая также пожаловалась на то, что ее соведущего по программе «Жить здорово!» Германа Гандельмана не выпустили из Израиля. По словам Малышевой, ее коллеге придется провести две недели на карантине, если он выедет из страны и вернется обратно.

«Я прямо обращаюсь к министру здравоохранения Израиля. Дорогой министр, наука уже достигла высот. Можно сделать анализ на коронавирус, на антитела и знать, что человек безопасен», — отметила ведущая и подчеркнула, что «для врача все угрозы в больнице».

В конце августа Малышева вернулась в Москву после поездки в США к сыновьям и внукам. Ведущая испытала счастье от увиденных во время прогулки по городу красот. «Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город», — сказала Малышева, прогуливаясь по Трубной улице.