Доктор Мясников рассказал о необычной причине болезней сердца

Пародонтит может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Такую необычную причину нарушений в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» назвал российский телеведущий и врач Александр Мясников, более известный зрителям как доктор Мясников. Его слова цитирует РИА Новости.

Эксперт уточнил, что речь идет о воспалении окружающих тканей зуба. «Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — подчеркнул врач.

Мясников также добавил, что пародонтит может стать и причиной возникновения онкологических заболеваний. Доктор уточнил, что гигиена полости рта нужна для профилактики подобных нарушений.

О том, что пародонтит может стать причиной любых форм рака, стало известно еще три года назад, благодаря исследованию американских ученых. Оказалось, что пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития рака любого вида как минимум на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза.