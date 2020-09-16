Нарколог назвал россиянам главную причину отказа от курения

Многие отказавшиеся от курения россияне сделали это из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом в эфире НСН сообщил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По его словам, болезнь может быть прямо или косвенно связана с курением. Обычно это заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт, варикоз, астма, хронический бронхит с дыхательной недостаточностью. «Это признаки заболевания, которые явно заставляют задумываться. Именно тогда человек принимает решение. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить», — сказал врач.

Он назвал рост цен на сигареты второстепенным фактором в принятии решения. Обычно вопрос денег становится дополнительным мотивом, но не основным. Ковтун заметил, что повышение цен может в какой-то степени помочь бросить курить тем, кто уже думал об этом.

Ранее в Минфине предложили поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов в 2021 году, чтобы восполнить потери бюджета из-за пандемии коронавируса. В случае одобрения инициативы пачка сигарет подорожает минимум на 20 рублей.

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