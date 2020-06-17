Нарколог назвал действенный способ бросить курить

Начинать бросать курить надо с психотерапии, поскольку зависимость от табака — это психическое расстройство. Этот действенный способ назвал психиатр-нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН.

По его словам, в этом вопросе нужен комплексный подход. На первом этапе необходимо создать мотивацию к изменению жизненного стереотипа. «Каждый человек, который однажды взял в руки сигарету, не планировал делать это в течение всей жизни, каждый день, употреблять никотин пачками. Осознание пагубности должно подвигнуть людей изменить образ жизни», — пояснил врач.

Он добавил, что, когда появится мотивация, можно добавлять элементы здорового образа жизни, полезные продукты и напитки. Ковтун выделил подход из поведенческой психотерапии, основанный на принципе не брать в руки сигареты и занять их чем-нибудь. Например, это может быть бутылка воды. При этом одни лишь продукты питания или покупные средства не помогут курильщику отказаться от вредной привычки.

Ранее директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков говорил, что во многих случаях привычка курить появляется из поведенческих стереотипов. Избавиться от нее помогают смена образа мышления и поведения.

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