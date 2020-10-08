Доктор Мясников рассказал о двух разных коронавирусах

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о двух разных коронавирусах (COVID-19). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мясникова, первый вид вируса можно сравнить с ОРЗ. Он отметил, что 90 процентов заразившихся с симптомами переболеют именно этой разновидностью, которую следует лечить амбулаторно. Врач объяснил, что и раньше 30 процентов всех случаев ОРЗ вызывалось коронавирусами, известными еще с 60-х годов.

Доктор также рассказал, что второй вид коронавируса — это вирусная пневмония, которая встречается намного реже. При лечении данной разновидности следует исходить из степени поражения легких и функциональных резервов организма к сопротивлению. Мясников добавил, что именно «человеческие коронавирусы» могут вызывать вирусную пневмонию, смертность от которой среди пожилых пациентов достигает до десяти процентов.

Ранее Мясников назвал фактор, который определяет течение коронавируса у человека. По его словам, заболеваемость и варианты развития вируса в значительной мере зависят от генетических особенностей и предрасположений. Врач также рассказал, что летальные исходы у молодых пациентов связаны с определенными мутациями в их организмах.