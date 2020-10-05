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Доктор Мясников призвал изменить отношение к раку

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Александр Мясников
Александр Мясников
Кадр: О самом главном / YouTube

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников призвал россиян изменить отношение к раку. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он рассказал, что ситуация с лечением онкологии в мире давно изменилась. Выпуск опубликован на YouTube.

Страх перед раком врач назвал иррациональным. По его мнению, многие люди боятся не смерти, а «точки отсчета», которой становится диагноз.

«Сегодня настолько это распространено, найти неоперированного человека иногда бывает довольно сложно. Очень многие люди столкнулись с онкологией и пошли дальше», — сказал доктор. Он подчеркнул, что сегодня чаще и чаще возникают ситуации, когда «онкология не ограничивает продолжительность жизни» и не становится смертным приговором.

Ранее Мясников назвал фактор, который определяет течение коронавируса у человека. По его словам, заболеваемость и варианты развития вируса в значительной мере зависят от генетических особенностей и предрасположенностей.

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