Доктор Мясников констатировал бессмысленность статистики по коронавирусу

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников констатировал, что текущий вариант статистики по коронавирусу является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения инфекции. В своем Telegram-канале он указал вопросы, возникшие в связи с ее интерпретацией.

«Существующая сегодня система информирования и ее распространение дает однобокое представление», — подчеркнул специалист. Он добавил, что «так же бессмысленно» сравнивать количество положительных тестов за день с «выздоровевшими».

Доктор привел в пример сообщения о рекордной цифре инфицированных коронавирусом с середины мая и заметил, что речь, вероятно, идет о разном количестве проведенных тестирований, позволивших выявить вирус.

«Вопрос только один: количество проведенных тестов в середине мая сравнимо с выполняемыми сегодня? Или все-таки их тогда выполнялось значительно меньше?» — заметил врач.

Он пояснил, что и российская статистика, и данные в других странах мира публикуются на основе положительных тестирований на коронавирус — «не заболевших людей, а результатов тестов». «Чтобы получить хоть какую-то смысловую нагрузку от этих цифр, необходимо знать еще и общее количество проведенных тестов», — подчеркнул Мясников.

«Хотя и в этом случае информация будет не объективной, так как большинство тех, у кого эти тесты положительны — бессимптомны или болеют в легкой форме», — заключил доктор.

Ранее Александр Мясников сообщил, при каком состоянии человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или ехать в больницу. По его словам, обратиться за помощью надо, если есть кашель и нарастающая одышка.