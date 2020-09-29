Мясников посчитал пандемию коронавируса «проектом» и назвал Путина красавцем

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой. В Telegram-канале он посчитал инфекцию политическим «проектом» и назвал президента России Владимира Путина красавцем.

«С Эболой не прокатило, Зика тоже не потянула, хотя и ее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — прим. «Ленты.ру») объявляла всемирной угрозой. А вот ковид — в самый раз!» — заметил специалист, комментируя заявления об опасности вируса. По его словам, это некорректно, так как существует множество заболеваний со значительно большим уровнем смертности.

По мнению доктора, идея сделать какую-либо эпидемию «Всемирным Пугалом» существовала давно. «Я не знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты», — добавил Мясников.

Врач связал регулярные сообщения о распространении заболевания с политикой, в том числе с отношениями России и западных стран. Он выразил мнение, что в отношении России «идет такое наступление на все то, что составляет смысл нашей жизни, что расслабиться не удастся».

Он заключил, что Россия становится «последним оплотом для нормальных людей». Доктор процитировал слова Путина о том, что в российских семьях будут папа и мама, а не родитель 1 и родитель 2, и после этого добавил: «Красавец!!!»

Ранее Александр Мясников раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, сравнившего последствия пандемии COVID-19 c последствиями Второй мировой войны. Он подчеркнул, что такое сравнение идет вразрез с более высокой смертностью от давно известных опасных заболеваний.