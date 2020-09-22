Доктор Мясников перечислил неизвестные науке характеристики коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил характеристики коронавируса, которые пока неизвестны медицинской науке. В Telegram-канале он написал, что вирус «абсолютно непредсказуем» и что он пришел навсегда.

Доктор отметил, что до сих пор медикам неизвестно, откуда именно взялся вирус и как он передается, помимо чихания и кашля. Он пояснил, что специалисты также продолжают дискуссии и исследования о том, можно ли заразиться от бессимптомного носителя и останется ли стойкий иммунитет после болезни.

По словам Мясникова, в мире пока нет реально работающих лекарств от коронавируса. Система тестирования также пока оставляет «массу вопросов», добавил врач. Доктор написал, что нет и точной модели распространения COVID-19: волнами, резкими всплесками или постоянным, плавным потоком.

Он посчитал, что кому-то выгодно «возведение коронавируса в ранг опасной и все парализующей пандемии». По мнению Мясникова, жизнь вернется в привычный ритм с теми же правилами, как до вируса. Главврач заключил, что карантины и блокады между странами не остановили распространение коронавируса.

Ранее Александр Мясников подверг критике заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что перенесший коронавирус человек еще в течение 90 дней может заразить других. Он назвал это высказывание «страшилкой», не соответствующей действительности.