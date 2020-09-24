Мясников раскритиковал генсека ООН за сравнение коронавируса со Второй мировой

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников выступил с критикой заявления генсека ООН Антониу Гутерриша, сравнившего последствия пандемии COVID-19 c последствиями Второй мировой войны. В Telegram-канале доктор отметил, что такое сравнение идет вразрез с более высокой смертностью от других, давно известных опасных заболеваний.

«Только: от вируса СПИДа ежегодно умирает 1,5 миллиона человек, 65 миллионов заразившихся. И это не коронавирус, скинуть ВИЧ нельзя», — написал доктор. По словам Мясникова, от туберкулеза и гепатита B и C погибает примерно столько же каждый год.

Врач также перечислил малярию, менингит и кишечные инфекции, которые ежегодно приводят к миллионам смертей. «У них там для всей этих всадников коней Люцифера не хватит!» — возмутился он.

Мясников констатировал, что обо всех перечисленных им заболеваниях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) молчит. «Если бы не было ВОЗ и родственных организаций, и все пошло бы естественным путем, то мир обошелся бы на порядок меньшей кровью», — уверен доктор.

По последним данным, в мире от коронавируса погибли около 972 тысячи человек. Зарегистрировано 31,7 миллиона случаев инфекции.

Ранее Мясников перечислил характеристики коронавируса, которые пока неизвестны медицинской науке. Он отметил, что вирус «абсолютно непредсказуем» и что он пришел навсегда.